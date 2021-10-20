Гол Пике принес «Барселоне» победу над киевским «Динамо»

«Барселона» обыграла киевское «Динамо» (1:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный мяч на 36-й минуте забил Жерар Пике. «Барса» одержала первую победу в текущем турнире. Команда набрала три очка и занимает третье место в группе Е. У «Динамо» одно очко и четвертая позиция.

Лига чемпионов

Группа Е

3-й тур

«Барселона» (Испания) — «Динамо» Киев (Украина) — 1:0 (1:0)

Гол: Пике, 36.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Коутинью, 46), Дест, Бускетс, Ф.де Йонг, Гави (Сержи Роберто, 69), Л.де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

«Динамо»: Бущан, Кендзера (Тымчик, 78), Миколенко, Сирота, Забарный, Сидорчук, Буяльский (Караваев, 85), Шапаренко, де Пена (Гармаш, 61), Цыганков (Рамирес, 85), Супряга (Витинью, 61).

Предупреждение: Ф.де Йонг, 90.

Судья: Тюрпен (Франция).

20 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».