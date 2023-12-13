Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:22

«Реал» впервые за 9 лет выиграл все матчи в группе Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Реал» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Унион» — 3:2.

Таким образом, мадридцы выиграли все шесть игр в группе C с разницей мячей 16:7. Последний раз «Реалу» удавалось достичь такого результата в сезоне-2014/15: тогда команда выступала в группе с «Базелем», «Лудогорцем» и «Ливерпулем».

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C. Со второго места в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Наполи», набрав 10 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
1
0
Читайте также
Анжелика Сидорова завершила карьеру перед Олимпиадой в Париже
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
ЦБ России выявил схему мошенничества, связанную с проверкой подлинности купюр
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «МЮ» — «Бавария», «Боруссия» — «ПСЖ» и другие матчи 6-го тура
Кейн — о матче с «МЮ»: «Приятно победить и уверенно выиграть группу»
Тен Хаг — о матче с «Баварией»: «Мы не заслуживали поражения, но проиграли»
Крах «Манчестер Юнайтед», «Наполи» в плей-офф, «Севилья» без любимой Лиги Европы
«Копенгаген» впервые за 13 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Захарян против Мхитаряна в Лиге чемпионов: фото матча в Милане
Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились 14 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов

«Копенгаген» впервые за 13 лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости