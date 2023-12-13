«Реал» впервые за 9 лет выиграл все матчи в группе Лиги чемпионов

«Реал» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Унион» — 3:2.

Таким образом, мадридцы выиграли все шесть игр в группе C с разницей мячей 16:7. Последний раз «Реалу» удавалось достичь такого результата в сезоне-2014/15: тогда команда выступала в группе с «Базелем», «Лудогорцем» и «Ливерпулем».

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C. Со второго места в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Наполи», набрав 10 очков.