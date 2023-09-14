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Сегодня, 07:00

«Реал»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «Реал» в Лиге чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал».
Фото Reuters

Мадридский «Реал» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Испанский клуб стартует в рамках группы С в среду, 20 сентября. В этот день «Реал» сыграет против «Униона». Завершит мадридский клуб групповой турнир матчем против берлинского клуба, который пройдет 12 декабря.

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«Реал» является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов — испанский клуб 14 раз завоевывал трофей. Также испанска команда является единственной, выигрывавшей этот турнир (тогда еще Кубок Европейских чемпионов) пять раз подряд, и единственной, которой удавалось победить в Лиге чемпионов в современном формате три раза подряд.

«Реал»: расписание матчей в Лиге чемпионов

20 сентября, среда — 1 тур

19.45. «Реал» — «Унион»

3 октября, вторник — 2 тур

22.00. «Наполи» — «Реал»

24 октября, вторник — 3 тур

22.00. «Брага» — «Реал»

8 ноября, среда — 4 тур

23.00. «Реал» — «Брага»

29 ноября, среда — 5 тур

23.00. «Реал» — «Наполи»

12 декабря, вторник — 6 тур

23.00. «Унион» — «Реал»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «Реала» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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