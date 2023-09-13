«Ньюкасл» в групповом раунде Лиги чемпионов сыграет в группе F. В квартет помимо английского клуба входят «Милан», ПСЖ и «Боруссия Д».

Начинает английский клуб с игры на выезде против «Милана» 19 сентября, во вторник. А групповой раунд закроет домашним матчем против команды из Италии 13 декабря, в среду.

«Ньюкасл»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября. 19.45. «Милан» — «Ньюкасл»

4 октября. 22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

25 октября. 22.00. «Ньюкасл» — «Боруссия» Д

7 ноября. 20.45. «Боруссия» Д — «Ньюкасл»

28 ноября. 23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»

13 декабря. 23.00. «Ньюкасл» — «Милан»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно — в формате текстового онлайна.

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