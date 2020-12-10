«Реал» обыграл «Боруссию» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Реал» в заключительном туре группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:0. Оба гола забил Карим Бензема.

«Королевский клуб» занял первое место в группе, так как в параллельном матче «Шахтер» сыграл вничью с «Интером» — 0:0.

«Боруссия» заняла второе место и вместе с «Реалом» вышла в плей-офф.

«Шахтер» — третий и сможет сыграть в Лиге Европы. «Интер» остался на последнем месте.

Лига чемпионов

Группа B

«Реал» (Испания) — «Боруссия М» (Германия) — 2:0 (2:0)

Голы: Бензема, 9 (1:0). Бензема, 32 (2:0).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Менди, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Асенсио, 75), Родригу (Серхио Аррибас, 74).

«Боруссия»: Зоммер, Вендт (Лазаро, 46), Гинтер, Эльведи, Лайнер, Штиндль (Вольф, 86), Крамер (Бенеш, 85), Нойхаус, Плеа, Эмболо (Закария, 46), Тюрам (Херрманн, 86).

Предупреждение: Закария, 88.

Судья: Кайперс (Голландия).

9 декабря. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».