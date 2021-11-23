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«Пока достойно проигрываем деревеньке переселенцев». Реакция болельщиков на игру «Зенита» в первом тайме против «Мальме»

23 ноября, 23:53
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«Зенит» уступает шведскому «Мальме» после первого тайма в рамках группового этапа Лиги чемпионов — 0:1.

Такой результат, а также невнятная игра команды Сергея Семака вызвали шквал критики в социальных сетях.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры