«Пока достойно проигрываем деревеньке переселенцев». Реакция болельщиков на игру «Зенита» в первом тайме против «Мальме»
23 ноября, 23:53
«Зенит» уступает шведскому «Мальме» после первого тайма в рамках группового этапа Лиги чемпионов — 0:1.
Такой результат, а также невнятная игра команды Сергея Семака вызвали шквал критики в социальных сетях.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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