«Зенит» проигрывает «Мальме» после первого тайма
23 ноября, 23:46
«Зенит» играет с «Мальме» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб уступает со счетом 0:1.
Единственный гол на 28-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Серен Рикс.
Отметим, что «Мальме» забил первый мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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