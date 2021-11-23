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«Зенит» проигрывает «Мальме» после первого тайма

23 ноября, 23:46
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«Зенит» играет с «Мальме» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб уступает со счетом 0:1.

Единственный гол на 28-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Серен Рикс.

Отметим, что «Мальме» забил первый мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
Зенит

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры