«Зенит» проигрывает «Мальме» после первого тайма

«Зенит» играет с «Мальме» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб уступает со счетом 0:1.

Единственный гол на 28-й минуте встречи забил полузащитник хозяев Серен Рикс.

Отметим, что «Мальме» забил первый мяч в этом розыгрыше Лиги чемпионов.