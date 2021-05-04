Рамос попал в заявку «Реала» на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси»

Стала известна заявка «Реала» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает официальный Twitter мадридской команды 4 мая.

В список из 23 футболистов вошел защитник Серхио Рамос, который ранее восстановился от травмы.

Заявка «Реала» на матч ЛЧ с «Челси» выглядит следующим образом:

вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;

защитники — Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;

полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;

нападающие — Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.

Первая встреча между «Челси» и «Реалом» завершилась со счетом 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).