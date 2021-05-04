Рамос попал в заявку «Реала» на матч полуфинала Лиги чемпионов с «Челси»
Стала известна заявка «Реала» на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает официальный Twitter мадридской команды 4 мая.
В список из 23 футболистов вошел защитник Серхио Рамос, который ранее восстановился от травмы.
Заявка «Реала» на матч ЛЧ с «Челси» выглядит следующим образом:
вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;
защитники — Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;
полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;
нападающие — Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано, Родриго.
Первая встреча между «Челси» и «Реалом» завершилась со счетом 1:1. Ответная игра состоится 5 мая в Лондоне, начало — в 22.00 (мск).
?? Our squad for the match ? @ChelseaFC!#UCL pic.twitter.com/WC8vwDLTdm— Real Madrid C.F. ??? (@realmadriden) May 4, 2021
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