Вальверде вылечился от коронавируса и может помочь «Реалу» в матче с «Челси» в ЛЧ
13:10
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сдал повторный отрицательный тест на коронавирус. О болезни футболиста стало известно 21 апреля.
По данным AS, перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов мадридцев с «Челси» футболист сдал отрицательные тесты на коронавирус и может принять участие в игре.
Матч «Челси» — «Реал» состоится 5 мая. Начало — в 22.00 мск. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:1.
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