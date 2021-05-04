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«Манчестер Сити» — «ПСЖ», ответный матч 1/2 финала ЛЧ: где смотреть, во сколько начало

20:00
«Манчестер Сити» на своем поле примет «ПСЖ». Фото twitter.com/PSG_inside
«Манчестер Сити» на своем поле примет «ПСЖ». Фото twitter.com/PSG_inside
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Сегодня, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «ПСЖ». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

В первом матче манчестерский клуб отыгрался по ходу встречи с 0:1 и одержал победу. Команды трижды играли друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов, и парижане ни разу не обыгрывали «Сити».

Следить за матчем «Манчестер Сити» — «ПСЖ» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

Манчестер Сити — ПСЖ

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