«Манчестер Сити» — «ПСЖ», ответный матч 1/2 финала ЛЧ: где смотреть, во сколько начало
20:00
Сегодня, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «ПСЖ». Начало матча — в 22.00 по московскому времени.
В первом матче манчестерский клуб отыгрался по ходу встречи с 0:1 и одержал победу. Команды трижды играли друг с другом в плей-офф Лиги чемпионов, и парижане ни разу не обыгрывали «Сити».
Следить за матчем «Манчестер Сити» — «ПСЖ» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
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