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Дубли Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Брюгге»

22:35
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«ПСЖ» разгромил «Брюгге» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:1.

В составе победителей по дублю оформили Лионель Месси и Килиан Мбаппе. За «Брюгге» один гол забил Матс Ритс.

«ПСЖ» досрочно вышел в плей-офф из группы A со второго места.

Лига чемпионов. Группа A
07 дек, 20:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
4:1
Брюгге
Голы
Мбаппе, 2 (1:0), Мбаппе, 7 (2:0), Месси, 38 (3:0), Ритс, 68 (3:1), Месси, 76 (4:1)
ПСЖ
Доннарумма Нуну Мендеш (Керер, 50 ) Диалло Маркиньюс Хакими Гей (Паредес, 71 ) Верратти (Дина Эбимбе, 84 ) Вейналдум Ди Мария (Эррера, 71 ) Мбаппе (Икарди, 83 ) Месси
Брюгге
Миньоле Рикка Нсоки Хендри Сиссе Сандра (ван дер Бремпт, 57) Ритс (Формер, 70) Баланта (Мбамба, 69) Фанакен Клинтон Мата Де Кетеларе Ланг
Предупреждения
Керер 55, Мбаппе 70  -  Ланг 61
Судьи
Мансано

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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