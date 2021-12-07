Дубли Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Брюгге»

«ПСЖ» разгромил «Брюгге» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:1.

В составе победителей по дублю оформили Лионель Месси и Килиан Мбаппе. За «Брюгге» один гол забил Матс Ритс.

«ПСЖ» досрочно вышел в плей-офф из группы A со второго места.