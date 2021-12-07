«Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал путевку в Лигу Европы

«Лейпциг» победил «Манчестер Сити» (2:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Доминик Собослои и Андре Силва. У гостей забил Рияд Махрез. На 82-й минуте у «Сити» был удален Кайл Уокер.

В параллельной игре «ПСЖ» обыграл «Брюгге» (4:1). «Ман Сити» занял первое место в группе А с 12-ю очками. У «ПСЖ» 11 очков и второе место. Эти команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» набрал семь очков и стал третьим. Команда будет выступать в Лиге Европы. «Брюгге» с четырьмя очками занял последнее, четвертое место и покидает еврокубки.