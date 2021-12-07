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«Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал путевку в Лигу Европы

22:35
Андре Силва празднует гол. Фото Reuters
Андре Силва празднует гол. Фото Reuters
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«Лейпциг» победил «Манчестер Сити» (2:1) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Доминик Собослои и Андре Силва. У гостей забил Рияд Махрез. На 82-й минуте у «Сити» был удален Кайл Уокер.

В параллельной игре «ПСЖ» обыграл «Брюгге» (4:1). «Ман Сити» занял первое место в группе А с 12-ю очками. У «ПСЖ» 11 очков и второе место. Эти команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» набрал семь очков и стал третьим. Команда будет выступать в Лиге Европы. «Брюгге» с четырьмя очками занял последнее, четвертое место и покидает еврокубки.

Лига чемпионов. Группа A
07 дек, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Манчестер Сити
Голы
Собослои, 24 (1:0), Андре Силва, 71 (2:0), Махрез, 76 (2:1)
РБ Лейпциг
Гулачи Анхелиньо Гвардиол Клостерманн (Симакан, 46 ) Мукьеле (Хенрикс, 79 ) Лаймер (Адамс, 63 ) Кампль Форсберг (Броббей, 80 ) Собослои Нкунку Андре Силва (Мориба, 86 )
Манчестер Сити
Стеффен Зинченко Аке (Рубен Диаш, 87) Стоунс Уокер Де Брейне (Палмер, 87) Фернандинью Гюндоган Фоден (Стерлинг, 46) Грилиш Махрез
Предупреждения
Кампль 14, Адамс 90  -  Де Брейне 30, Стоунс 81
Удаления
Уокер 82
Судьи
Шерер

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Евгений Петров все материалы автора

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