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«ПСЖ» — «Барселона, 1/8 финала ЛЧ: где смотреть онлайн трансляцию матча

21:15
Кильян Мбаппе и Лионель Месси. Фото Reuters
Кильян Мбаппе и Лионель Месси. Фото Reuters
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Сегодня, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «ПСЖ» на своем поле примет «Барселону». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече парижане разгромили соперника со счетом 4:1. Ответим, что в 2017 году соперники были в похожей ситуации в 1/8 финала. Тогда, после крупной победы (4:0), «ПСЖ» проиграл в гостях «Барсе» 1:6.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Барселона» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Барселона»

ПСЖ — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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