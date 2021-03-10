Сегодня, 10 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором «ПСЖ» на своем поле примет «Барселону». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В первой встрече парижане разгромили соперника со счетом 4:1. Ответим, что в 2017 году соперники были в похожей ситуации в 1/8 финала. Тогда, после крупной победы (4:0), «ПСЖ» проиграл в гостях «Барсе» 1:6.

Следить за матчем «ПСЖ» — «Барселона» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» — «Барселона»