«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду». Диктор стадиона «Порту» резко высказался об игроках «Ювентуса»

Сотрудник «Порту» Фернандо Сауль, работающий в клубе с болельщиками и являющийся диктором на стадионе, резко отреагировал на исход двухматчевого противостояния с «Ювентусом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Во второй игре туринцы обыграли соперников (3:2) на своем поле, но не прошли в следующий этап из-за правила выездного гола. В первой встрече португальцы победили со счетом 2:1.

«Мы отомстили итальянским ворам и свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Какая гордость! Это «Порту»! Карнавал в Мурарии! Жду видео от Долорес (мать Роналду — прим. «СЭ») и от его беззубой семьи», — приводит слова Сауля Record со ссылкой на социальные сети сотрудника «Порту».

Криштиану Роналду является воспитанником «Спортинга» — принципиального соперника «Порту» в чемпионате Португалии.