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Промес помог «Аяксу «разгромить «Лилль»

17 сентября 2019, 23:51
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«Аякс» дома одержал разгромную победу над «Лиллем» (3:0) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе амстердамской команды отличились нападающие Квинси Промес и защитники Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.

Следующую встречу в ЛЧ «Аякс» проведет матч против «Валенсии» Дениса Черышева. Встреча пройдет 2 октября. «Лилль» сыграет с «Челси».

Лига чемпионов

Группа H

«Аякс» (Голландия) — «Лилль» (Франция) — 3:0 (1:0)

Голы: Промес, 18 (1:0). Альварес, 50 (2:0). Тальяфико, 62 (3:0).

«Аякс» (Голландия): Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Дест, Тадич, Зиех (Ланг, 77), Промес, Нерес (Хюнтелар, 83).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш (Юсуф Языджи, 63), Иконе (Араужу, 63), Сумаре (Шека, 78), Бамба, Осимен.

Предупреждения: Ренату Санчеш, 39. Онана, 39.

Судья: Йованович (Сербия).

17 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Аякс — Лилль

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