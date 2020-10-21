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«Приемлемый результат». Дмитрий Булыкин — о ничьей «Локомотива» с «Зальцбургом»

22:08
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» результат матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:2).

— Ничья на выезде — достойный вариант, особенно учитывая, что проигрывали 1:2, — сказал Булыкин «СЭ». — Тяжело, конечно, складывалось в атаке после второго пропущенного гола. Ребята молодцы, сумели дожать. Все мы знаем, что можно создать много моментов, но не забить, а можно реализовать один или два эпизода — это и есть мастерство. Шанс выиграть был у всех — и у «Локо», и у «Зальцбурга». Но в гостях всегда тяжелее, поэтому ничья на выезде — приемлемый результат. (Константин Колмаков)

Зальцбург — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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