Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» результат матча группового турнира Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:2).

— Ничья на выезде — достойный вариант, особенно учитывая, что проигрывали 1:2, — сказал Булыкин «СЭ». — Тяжело, конечно, складывалось в атаке после второго пропущенного гола. Ребята молодцы, сумели дожать. Все мы знаем, что можно создать много моментов, но не забить, а можно реализовать один или два эпизода — это и есть мастерство. Шанс выиграть был у всех — и у «Локо», и у «Зальцбурга». Но в гостях всегда тяжелее, поэтому ничья на выезде — приемлемый результат. (Константин Колмаков)