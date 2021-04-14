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Тухель считает игру с «Порту» напряженной

00:43
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что игра получился тяжелой.

«Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была нелучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора», — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля.

Челси — Порту

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры