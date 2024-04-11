Президент «Барселоны» угостил игроков гамбургерами за победу в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заказал игрокам команды гамбургеры в одном из французских ресторанов в честь победы в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

По данным AS, после матча функционер лично поздравил каждого из футболистов и накормил их бургерами.

10 апреля каталонцы обыграли «ПСЖ» в Париже со счетом 3:2. Победу команде принес дубль Рафиньи и гол Кристинсена.

Ответная игра состоится 16 апреля.