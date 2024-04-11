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Куман: «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил шансы сине-гранатовых на победу в Лиге чемпионов.

«Сможет ли «Барселона» выиграть Лигу чемпионов? Конечно, у них есть шансы, они в четвертьфинале. Если они пройдут дальше, то сыграют с «Атлетико» или «Боруссией», а это не «Реал» или «Сити». В таком случае у них будет шанс дойти до финала», — приводит слова Кумана Marca.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов  каталонцы обыграли «ПСЖ» со счетом 3:2. За сине-гранатовых 2 мяча забил вингер Рафинья и 1 гол оформил защитник Андреас Кристенсен. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне. Начало — в 22.00 мск.

Роналд Куман
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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