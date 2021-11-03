Пресняков — о поражении «Зенита»: «Российский футбол превратился в бизнес»
Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
«Ювентус» играл гораздо лучше «Зенита». Этот матч показал колоссальную разницу между нашим и европейским футболом. В чемпионате России питерцы всех выигрывают, а на международной арене результата нет. Это печально. Российский футбол превратился в бизнес, наверное, поэтому мы так плохо выступаем. Третье место в Лиги чемпионов — это максимум «Зенита». Этот результат даже можно назвать успехом. Но на большее мы пока не способны», — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
«Ювентус» занимает первое место в группе H, набрав 12 очков, «Зенит» после четырех игр идет на предпоследнем месте.
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