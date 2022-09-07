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7 сентября, 07:16

Модрич стал самым возрастным автором гола «Реала» в Лиге чемпионов с 1965 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лука Модрич.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич забил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком».

Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Хорват в возрасте 36 лет и 362 дней стал самым возрастным автором гола мадридского клуба в Лиге чемпионов с 1965 года.

В 1965 году нападающий Ференц Пушкаш забил за «сливочных» в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» в возрасте 38 лет и 173 дней.

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Селтик» с 0 баллов располагается на 4-й, последней позиции.

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