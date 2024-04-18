Беллингем: «Играя за «Реал», ты обязан воспринимать победы как должное»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Победа над «Манчестер Сити»? Если ты хочешь играть за такую команду, как «Реал», ты обязан воспринимать это как должное», — приводит слова Беллингема Madrid Universal.

«Реал» по сумме двух матчей одержал победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

В текущем сезоне 20-летний Беллингем провел 35 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач.