Покеттино поблагодарил футболистов «ПСЖ» за победу над «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино прокомментировал победу над «Баварией» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен результатом и отношением парней. Они оказывались в непростых ситуациях в матче с лучшей командой в Европе. Мы должны поздравить игроков и поблагодарить за их жертвы. Хотим сыграть так же в ответном матче. Когда побеждаешь, легче объяснять свой выбор в плане игроков — все считают, что ты все сделал правильно. Но славить нужно игроков. Это их заслуга. Они многим пожертвовали ради достижения этого результата, но впереди еще один матч», — приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино.

Ответный матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).