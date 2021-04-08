Шупо-Мотинг подвел итоги матча «Баварии» с «ПСЖ»

Форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг высказался о поражении своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

«Мы просто не реализовали достаточно моментов и, к сожалению, пропустили слишком много. Я посмотрел статистику — это безумие. В другой день мы наверняка забили бы пять или шесть голов. Мы очень расстроены. Сегодня была отличная битва. Жаль, что мы не смогли взять свое, но мы хорошо вернулись в игру», — цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Ответная игра команд состоится 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).