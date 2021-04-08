Флик прокомментировал поражение «Баварии» от «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (2:3).

«Соперник забил три гола, почти не имея моментов. У нас было много возможностей, «Бавария» могла добиться хорошего результата, но реализация была не на лучшем уровне. Тем не менее я удовлетворен сегодняшним выступлением и качеством игры.



Я не люблю проигрывать. Раз уж это приходится делать, то давайте проигрывать, играя в такой футбол», — цитирует Флика Twitter Bayern&Germany.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).