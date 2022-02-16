Почеттино рассказал, что Паредес чуть не сломал ему нос после победы над «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, что полузащитник парижан Леандро Паредес чуть не сломал ему нос после победы над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После гола Мбаппе я почувствовал две вещи. Первая — это радость, а вторая — это то, что Паредес на радостях врезался в меня и влетел своим подбородком в мой нос. Сначала я думал, что у меня перелом. Я позвал врачей, сказал, что у меня, похоже, сломан нос, но, кажется, все обошлось», — приводит Goal слова Почеттино.

В ночь с 15 на 16 февраля «ПСЖ» обыграл «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Победный и единственный гол забил форвард парижан Килиан Мбаппе на 90+4-й минуте.