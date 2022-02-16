Анчелотти: «В ответной встрече у «Реала» будет 11 плюс 50 000 человек. Надо верить в победу над «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы пытались начать игру, действуя от обороны, но это не сработало, — приводит слова Анчелотти Marca. — Низкий блок должен быть агрессивнее. У нас не получилось завладеть мячом, как мы уже знаем».

Тренер отметил игру нападающего парижской команды Килиана Мбаппе.

«Мбаппе неудержим, — сказал он. — Мы пытались контролировать его, но он всегда может что-то придумать, и придумал в последнюю минуту».

Также Анчелотти ответил, в чем причина верить в победу в ответной встрече.

«В ответной встрече у «Реала» будет 11 плюс 50 000 человек. Надо верить в победу над «ПСЖ», — заявил тренер.

Ответная игра между «Реалом» и «ПСЖ» пройдет 9 марта в Мадриде. Начало — 23.00 мск.