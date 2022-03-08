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Сегодня, 19:50

Почеттино рассчитывает на Мбаппе в ответном матче против «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, в каком состоянии команда подходит к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Лучший способ защитить счет для такой команды, как «ПСЖ», — это атаковать и доминировать. Это похоже на финал, и матч потребует от нас большой самоотдачи, чем первая встреча.

Мы поговорили с Мбаппе, он в порядке. В момент удара он вскрикнул от боли, ему было больно. Через 2 часа он мог уже спокойно ходить. Надеюсь, он сможет хорошо потренироваться после пресс-конференции», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Напомним, что первая игра между «Реалом» и «ПСЖ» прошла в Париже и завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан.

Ответная встреча состоится в Мадриде 9 марта. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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