Неймар о матче с «Реалом»: «Нельзя выходить на поле с мыслью о том, что у «ПСЖ» есть преимущество»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Я на 100 процентов готов помочь команде. Мы готовы к игре и сделаем все, чтобы победить. Да, у нас есть преимущество после первого матча, но нельзя выходить на поле с этой мыслью.



«ПСЖ» должен играть лучше, чем в Париже три недели назад», — приводит пресс-служба парижан слова Неймара.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 9 марта, в Мадриде (Испания). Начало — в 23.00 (мск). Первый матч прошел в Париже и закончился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.