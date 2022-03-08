Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:25

Неймар о матче с «Реалом»: «Нельзя выходить на поле с мыслью о том, что у «ПСЖ» есть преимущество»

Форвард «ПСЖ» Неймар высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала»
Иван Торопцев
Корреспондент
Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Я на 100 процентов готов помочь команде. Мы готовы к игре и сделаем все, чтобы победить. Да, у нас есть преимущество после первого матча, но нельзя выходить на поле с этой мыслью.

«ПСЖ» должен играть лучше, чем в Париже три недели назад», — приводит пресс-служба парижан слова Неймара.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 9 марта, в Мадриде (Испания). Начало — в 23.00 (мск). Первый матч прошел в Париже и закончился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.

Неймар Сантос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Почеттино рассчитывает на Мбаппе в ответном матче против «Реала»
«Реал» — ПСЖ: парижанам остается надеяться на Месси
Тренер «Зальцбурга» Яйссле на год младше Нагельсманна. И уже не хуже
Гвардиола: «Со «Спортингом» готовы сыграть только 14 игроков основы. Придется использовать футболистов из дубля»
Фирмину, Матип и Тиагу могут помочь «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера»
Мбаппе отправился с «ПСЖ» на матч против «Реала». Он получил повреждение на тренировке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кроос вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с «ПСЖ»

Почеттино рассчитывает на Мбаппе в ответном матче против «Реала»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости