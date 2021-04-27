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Почеттино надеется, что «ПСЖ» обыграет «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ

17:29
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут ?тяжелые и очень конкурентные матчи. «Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Бернат и Алекс вне игры, остальные готовы выйти на поле. «Сити» — одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с «Баварией», но посмотрим, кто знает. Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше", — цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры