Гвардиола высказался о статусе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мы не относимся к элите Лиги чемпионов, это точно, но мы хотим стать ее частью. В последние годы мы всегда играем в Лиге чемпионов, и нам повезло оказаться там, где мы сейчас. Я невероятно счастлив сыграть в Париже. Цель — оставаться собой и выиграть.

Думаю, все в хорошей форме, готовы и счастливы. Я благодарен за возможность быть здесь. Для нас это в новинку, и мы невероятно благодарны за то, что переживаем это. Мы знаем, что нам нужно сделать. По одной игре за раз. Мы попытаемся выиграть эту игру", — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба в Twitter.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.