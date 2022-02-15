Хенесс: «Игроки «Баварии» кажутся беспечными в матчах против слабых соперников, но с «Зальцбургом» такого не будет»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал поражение команды от «Бохума» (2:4) в матче 22-го тура бундеслиги.

«Проблема заключается в том, что игроки «Баварии» в прессе читают только про то, что они лучше всех и никто не может их обыграть, — приводит слова Хенесса Get German Football News. — Атмосфера в команде очень хорошая. Возможно, даже слишком. Не хватает трений«.

Он считает, что пока мюнхенская команда лидирует в бундеслиге.

«Игроки «Баварии» всегда кажутся немного беспечными в матчах против слабых соперников, но с «Зальцбургом» такого не будет», — сказал он.

16 февраля «Бавария» проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

После 22 туров бундеслиги мюнхенская команда набрала 52 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую на втором месте «Боруссию» на шесть баллов.