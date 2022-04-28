Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:28

Эмери: «Сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответного матча. Там все будет иначе»

Эмери уверен, что в ответном матче у «Вильярреала» будет больше шансов
Читать «СЭ» в
Унаи Эмери.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы.

В полуфинале тебя ждут такие мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую — в великолепной форме. Мы хотели победить, взять игру под контроль, но соперник нам этого не позволил.

Мы не могли забежать за спину футболистов «Ливерпуля», сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответной встречи. На «Эстадио де ла Серамика» все будет иначе: мы будет проверять соперника на прочность гораздо чаще», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

За весь матч «Вильярреал» нанес 1 удар в сторону ворот соперника. У «Ливерпуля» — 20.

Ответный матч пройдет 3 мая в городе Вильярреал. Начало встречи — в 22.00 мск.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
Унаи Эмери
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Хотелось забить еще». Робертсон — о победе над «Вильярреалом»
Магия «тренеришки» не могла быть вечной. «Ливерпуль» и «Вильярреал» — с разных планет
Пау Торрес: «Вильярреал» сохраняет уверенность в себе»
Питер Крауч считает, что у «Вильярреала» остаются шансы в противостоянии с «Ливерпулем»
Бензема, Тиагу, Фойт и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Фердинанд считает, что у «Ливерпуля» сейчас лучший состав за последние годы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема, Тиагу, Фойт и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Питер Крауч считает, что у «Вильярреала» остаются шансы в противостоянии с «Ливерпулем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости