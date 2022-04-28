Эмери: «Сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответного матча. Там все будет иначе»

Эмери уверен, что в ответном матче у «Вильярреала» будет больше шансов

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм. Они заслужили эти голы.

В полуфинале тебя ждут такие мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую — в великолепной форме. Мы хотели победить, взять игру под контроль, но соперник нам этого не позволил.

Мы не могли забежать за спину футболистов «Ливерпуля», сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответной встречи. На «Эстадио де ла Серамика» все будет иначе: мы будет проверять соперника на прочность гораздо чаще», — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

За весь матч «Вильярреал» нанес 1 удар в сторону ворот соперника. У «Ливерпуля» — 20.

Ответный матч пройдет 3 мая в городе Вильярреал. Начало встречи — в 22.00 мск.