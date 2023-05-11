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Пиоли: «Интер» был лучше, как тактически, так и ментально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Стефано Пиоли.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«У нас был неплохой второй тайм. Нужно взять это на заметку. Мы могли вернуться в игру. В ответном матче нужно поднять планку и играть больше так, как мы играли во второй половине. «Интер» был лучше, как тактически, так и ментально. Мы разочарованы, но хотим изменить этот результат в ответном матче. Нашей целью было играть агрессивно, но «Интер» одержал верх над нами во многих дуэлях», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

 
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Стефано Пиоли
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