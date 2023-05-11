«Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны

Дерби в полуфинале Лиги чемпионов осталось за черно-синими — 2:0.

Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов будто бы отматывает время на 15-20 лет назад, в середину 2000-х, когда появление этих клубов на поздних стадиях турнира было обыденностью. А их очные встречи в еврокубках воспринимались как норма. Мальдини, Кака, Руй Кошта с одной стороны, Дзанетти, Вьери, Матерацци — с другой. Градус ностальгии просто зашкаливает.

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В полуфинале ЛЧ «Милан» и «Интер» играли ровно 20 лет назад, в мае 2003-го. Тогда права на решающую битвеутурнира за счет правила гостевого гола добились красно-черные (0:0, 1:1). Но куда более памятное противостояние состоялось два года спустя, в 2005-м, на стадии четвертьфинала. Россонери победили дома — 2:0, повели в ответном матче — 1:0, а дальше случился отмененный гол «Интера», после которого фанаты нерадзурри закидали поле пиротехникой. Именно в тот вечер сделан один из самых знаменитых снимков в истории футбола — Марко Матерацци положил руку на плечо Рую Коште, вместе звезды смотрели на стену из огня и дыма.

С тех пор оба клуба пережили как взлеты, выиграв по разу Лигу чемпионов, так и периоды упадка и турбулентности. Но сейчас, кажется, хорошие времена вернулись в Милан. В этом сезоне соперники провели уже три матча — и все оказались разными по содержанию. Встреча в сентябре стала словно продолжением золотого для россонери чемпионата Италии — победа 3:2. «Интер» в январе ответил разгромом в национальном Суперкубке — 3:0, что зафиксировало всю глубину кризиса, в котором оказался «Милан». Через пару недель черно-синие добились успеха и в серии А — 1:0 (счет не отражает тотального превосходства команды Симоне Индзаги), но именно тогда главный тренер «Милана» Стефано Пиоли попробовал схему с тремя защитниками, и с ее помощью постепенно вывел коллектив из пике.

Обстоятельство, которое объединяет все три игры — состояние Рафаэла Леау. В начале сезона португалец был хорош, и в сентябрьском дерби оформил «2+1». Зимой переживал явный спад, возможно, отчасти обусловленный неопределенностью с новым контрактом с «Миланом» — он традиционно много брал на себя, но вместо креатива получался сплошной брак (особенно неудачным получился матч за Суперкубок). В апреле форвард снова блистал, в том числе и в Лиге чемпионов — вы же помните его проход в ответной встрече с «Наполи» на предыдущей стадии? Первый полуфинал с «Интером» Леау пропускал из-за травмы, полученной в выходные против «Лацио», и это, безусловно, вызов как для Пиоли, так и для всего «Милана».

Тренер и команда с ним не справились. На место Леау определили обычно действующего справа Алексиса Салемакерса. Бельгиец — классный футболист-функция. На «родном» фланге он обычно располагается максимально широко, заполняя зону, в то время как слева Леау часто смещается в центр, освобождая место для проходов Тео Эрнандеса. Тут же получилось, что Салемакерс и сам не особенно обострял, и лишил француза пространства для подключений.

Но это пусть важная, но все же деталь. Потому что «Милан» плохо выглядел и на всех остальных участках поля, а особенно — в опорной зоне, где центральные полузащитники «Интера» получали максимум свободы. Черно-синие быстро забили два гола — с первого же углового и после рывка Генриха Мхитаряна под передачу с фланга, а к 20-й минуте имели все шансы закрыть не только этот матч, но и все противостояние в целом. «Милан» удерживали на плаву каркас ворот, блистательный Майк Меньян, внимательность ВАР, благодаря которой рефери Хесус Хиль Мансано отменил назначенный было 11-метровый после картинного падения Лаутаро Мартинеса. Но в целом это, пожалуй, худший тайм в исполнении «Милана» за последние пару лет — настолько все смотрелось беспросветно для россонери.

После перерыва стало получше — отчасти на фоне ужасной первой половины, конечно. Страсти и осмысленного движения у «Милана» точно прибавилось и в штрафной «Интера» время от времени начали возникать неплохие ситуации (интересно, заходил ли в перерыве в раздевалку Златан, его харизма и навыки тхэквондо точно не помешали бы). Тем более, отмена правила выездного гола облегчала задачу красно-черным — даже один забитый мяч существенно улучшал шансы на выход в финал. Лучший момент имел Сандро Тонали, который пробил в штангу примерно с той же позиции, откуда Мхитарян в первом тайме поразил цель.

Правда, постепенно «Интер» сумел погасить этот порыв, более-менее вернув игру под контроль. А в последние 15 минут встреча разбилась на эпизоды, что полностью устраивало номинальных гостей.

Нерадзурри вообще проводят парадоксальный сезон — при хорошем и местами даже очень хорошем качестве футбола им часто катастрофически не везло. За последние пару месяцев случились поражения от «Монцы» и «Специи», потери очков против «Салернитаны» и безнадежной «Сампдории», проигрыш дома «Фиорентине». При этом во всех этих матчах «Интер» создавал уйму моментов, но транжирил их. Однако последние пару недель подтверждается аксиома — если играешь хорошо, то рано или поздно начнешь стабильно забивать и побеждать, а запредельный xG конвертируется-таки в реальные голы. Так происходит и с «Интером», а это дерби с «Миланом» — очередное доказательство.

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