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Сегодня, 02:21

Томори объяснил, почему «Милан» проиграл «Интеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фикайо Томори.
Фото Global Look Press

Защитник «Милана» Фикайо Томори прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Нужно верить, что мы можем выйти в финал. Мы разочарованы, но это только первая половина противостояния. Знаем, что «Интер» очень силен, но если сыграем близко к максимуму, то сможем доставить им проблемы.

Мы проиграли из-за неудачного начала. Мы пропустили два быстрых мяча. Против «Интера» в такой ситуации сложно что-либо исправить. Два гола за первые 15 минут — это удар ниже пояса. Понадобилось много времени, чтобы вернуться в игру. В команде ощущалась тревога. В таких матчах это непозволительно. Но это только первая игра. Нельзя опускать голову. Мы разочарованы, но еще можем исправить ситуацию. Нужно двигаться к следующей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Томори.

Ответная игра состоится через неделю, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

 
10&nbsp;мая. &laquo;Милан&nbsp;&mdash; Интер&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Николо Барелла и&nbsp;Эдин Джеко. «Интер»: мощнейший старт и победа над «Миланом». Без Леау красно-черные несостоятельны
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037798--milan-vs-inter/
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