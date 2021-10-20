Перформанс фанатов «Зенита» в честь 300-летия со дня образования Российской Империи
22:22
Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» болельщики хозяев продемонстрировали перформанс. Он посвящен 300-летию со дня образования Российской Империи.
Столица Российской Империи ? #ЗенитЮвентус pic.twitter.com/RVdXP67l0e— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 20, 2021
На большом плакате изображен Петр I и дата образования Империи — 22.10.1721.
Матч начался в 22.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.
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