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Перформанс фанатов «Зенита» в честь 300-летия со дня образования Российской Империи

22:22
Перформанс фанатов «Зенита». Фото Гоша Чернов., «СЭ»
Перформанс фанатов «Зенита». Фото Гоша Чернов., «СЭ»
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Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» болельщики хозяев продемонстрировали перформанс. Он посвящен 300-летию со дня образования Российской Империи.

На большом плакате изображен Петр I и дата образования Империи — 22.10.1721.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb

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Евгений Петров все материалы автора

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