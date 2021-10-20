Перформанс фанатов «Зенита» в честь 300-летия со дня образования Российской Империи

Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» болельщики хозяев продемонстрировали перформанс. Он посвящен 300-летию со дня образования Российской Империи.

На большом плакате изображен Петр I и дата образования Империи — 22.10.1721.

Матч начался в 22.00 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0.