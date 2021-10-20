Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о победном матче команды против киевского «Динамо» (1:0) в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Победный гол забил защитник Жерар Пике на 36-й минуте.

«Мы могли и больше забить в первом тайме. Во втором не очень хорошо играли, но у соперника было много моментов. У нас были сложности с прессингом, пришлось помучиться.

Пике хоть и защитник, но забил уже много голов. Я отдал ему пас-конфетку, ему стоит меня поблагодарить», — цитирует Альбу Marca.

«Барселона» одержала первую победу в текущем турнире. Команда набрала три очка и занимает третье место в группе Е. У «Динамо» одно очко и четвертая позиция.