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Педри считает, что «Барселону» подвела реализация в матче с «ПСЖ»

02:13

Полузащитник «Барселоны» Педри после ничьей с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что каталонцев подвела реализация моментов.

«Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.

ПСЖ — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029483--paris-vs-barcelona/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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