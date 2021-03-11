Педри считает, что «Барселону» подвела реализация в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Педри после ничьей с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что каталонцев подвела реализация моментов.

«Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли», — цитирует пресс-служба УЕФА Педри.