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Нагельсманн прокомментировал поражение «Лейпцига» в матче с «Ливерпулем»

02:09
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал о причинах поражения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

«Мы сегодня сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 11 марта. — Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно и в чемпионате, и в Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился получше, но моментов создали маловато.

Мои футболисты — такие же люди, как и все. Сегодня они не вышли на свой оптимальный уровень, потому и проиграли. Надо двигаться дальше. Погрустить немножко можно, но 20 часов спустя необходимо будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате с Кубком».

Голы забивали Мохамед Салах и Садио Мане. В первой игре «Ливерпуль» победил с аналогичным счетом.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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