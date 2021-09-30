Пау Торрес остался доволен противостоянием с Роналду
01:36
Защитник «Вильяреала» Пау Торрес после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда могла сыграть лучше.
«Мы держались до последней минуты. В концовке мы должны были сыграть лучше. Роналду из тех игроков, кто берет свое с первого шанса. Но мы показали, что можем играть лучше «Аталанты» и «Юнайтед» и получить преимущество над ними по итогам двух матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730--man-united-vs-villarreal/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю