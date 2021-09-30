Пау Торрес остался доволен противостоянием с Роналду

Защитник «Вильяреала» Пау Торрес после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда могла сыграть лучше.

«Мы держались до последней минуты. В концовке мы должны были сыграть лучше. Роналду из тех игроков, кто берет свое с первого шанса. Но мы показали, что можем играть лучше «Аталанты» и «Юнайтед» и получить преимущество над ними по итогам двух матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.