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Пау Торрес остался доволен противостоянием с Роналду

01:36
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Защитник «Вильяреала» Пау Торрес после поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) во 2-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда могла сыграть лучше.

«Мы держались до последней минуты. В концовке мы должны были сыграть лучше. Роналду из тех игроков, кто берет свое с первого шанса. Но мы показали, что можем играть лучше «Аталанты» и «Юнайтед» и получить преимущество над ними по итогам двух матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

Манчестер Юнайтед — Вильярреал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730--man-united-vs-villarreal/

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Евгений Козинов все материалы автора

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