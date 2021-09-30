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Мирча Луческу: «До первого гола «Баварии» «Динамо» играло неплохо»

01:32
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Баварии» (0:5) в Лиге чемпионов.

«Как показывает результат — он демонстрирует то, что происходило на футбольном поле, — цитирует Луческу Tribuna.com. — Я до игры говорил, что «Бавария» — претендент номер один на выигрыш в Лиге чемпионов. Нельзя играть на атаку с таким соперником, потому что оставляем зоны за своей спиной, которые соперник умеет использовать. За счет вертикальных передач и индивидуальных действий во втором тайме они это показали, когда мы пошли отыгрываться, забивать гол.

Три или четыре гола были сделаны на наших ошибках, когда мы отпускали мяч при выходе из обороны. На наших ошибках они проводили контратаки. До первого гола мы играли хорошо, сдерживали натиск соперника, моментов практически не было, кроме ударов издалека. Но пенальти и пропущенный гол сразу поменяли ситуацию на поле.

Мне надо посмотреть этот момент, ребята говорили в раздевалке, что был фол на Сидорчуке — его толкнули, и он сыграл рукой. После пенальти поменялась ситуация на поле. Появилась неуверенность, с такой легкостью пропустили 2-й гол, когда Андриевский отпустил мяч слишком далеко, его запрессинговал соперник и одним пасом вывел Левандовски на свидание с нашим голкипером".

«Бавария» набрала шесть очков и лидирует в группе. У «Динамо» одно очко и третья позиция.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1101698373-mircha-luchesku-do-pervogo-gola-my-igrali-xorosho-penalti-nado-posmotr.html

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Евгений Петров все материалы автора

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