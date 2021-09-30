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Месси, Алекс Теллес, Тилль и Гризманн претендуют на гол недели в Лиге чемпионов

01:45
«Шериф» празднует гол Себастьена Тилля. Фото Twitter
«Шериф» празднует гол Себастьена Тилля. Фото Twitter
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В официальном Twitter Лиги чемпионов размещен список претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов. Также опубликовано и видео самих голов.

В список кандидатов вошли: гол Лионеля Месси («ПСЖ») в ворота «Манчестер Сити» (2:0), гол Алекса Теллеса («Манчестер Юнайтед») в ворота «Вильярреала» (2:1), гол Себастьена Тилля («Шериф») в ворота «Реала» (2:1) и гол Антуана Гризманна («Атлетико») в игре с «Миланом» (2:1).

Проголосовать за один из голов можно на сайте УЕФА.

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Евгений Петров все материалы автора

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