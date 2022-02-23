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Парехо признан лучшим игроком матча «Вильярреал» — «Ювентус»

Евгений Козинов
Корреспондент
22 февраля. «Вильярреал» — «Ювентус» — 1:1. Дани Парехо.
Фото AFP

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентус». После игры ему вручили специальную награду.

32-летний испанец сравнял счет в начале второго тайма. Он забил с передачи Этьенна Капуэ.

«Награда за яркую игру во втором тайме. Он забил гол и стал контролировать ход матча, чем помог своей команде вернуться в игру. Проявил высокую ответственность как лидер команды», — отмечается на сайте УЕФА.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)
1
0
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