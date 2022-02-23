Парехо признан лучшим игроком матча «Вильярреал» — «Ювентус»

Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентус». После игры ему вручили специальную награду.

32-летний испанец сравнял счет в начале второго тайма. Он забил с передачи Этьенна Капуэ.

«Награда за яркую игру во втором тайме. Он забил гол и стал контролировать ход матча, чем помог своей команде вернуться в игру. Проявил высокую ответственность как лидер команды», — отмечается на сайте УЕФА.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.