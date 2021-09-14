Паломино: «Аталанта» надеется начать в Лиге чемпионов как можно лучше»
06:18
Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».
«Мы готовы провести еще один год в Лиге чемпионов. Мы начинаем с командой, которая выиграла Лигу Европы в прошлом сезоне. После того, что произошло в чемпионате («Аталанта» уступила «Фиорентине» со счетом 1:2, — прим. «СЭ»), мы надеемся начать турнир как можно лучше», — приводит слова Паломино Football Italia.
Матч «Вильярреал» — «Аталанта» пройдет 14 сентября в Испании и начнется в 22:00 мск.
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