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Аллегри считает, что «Ювентус» должен победить «Мальме»

05:43
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Мальме».

«Безусловно, мы должны побеждать в матче с «Мальме», это необходимо для того, чтобы заложить правильный фундамент на будущее и встретиться с более серьезными оппонентами в наилучшей форме. В футболе невозможно предсказать, что произойдет в том или ином матче. Мы должны стараться, чтобы все прошло по нашему сценарию», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч «Мальме» — «Ювентус» пройдет 14 сентября в Швеции и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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