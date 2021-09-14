Аллегри считает, что «Ювентус» должен победить «Мальме»
05:43
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Мальме».
«Безусловно, мы должны побеждать в матче с «Мальме», это необходимо для того, чтобы заложить правильный фундамент на будущее и встретиться с более серьезными оппонентами в наилучшей форме. В футболе невозможно предсказать, что произойдет в том или ином матче. Мы должны стараться, чтобы все прошло по нашему сценарию», — приводит слова Аллегри Football Italia.
Матч «Мальме» — «Ювентус» пройдет 14 сентября в Швеции и начнется в 22:00 мск.
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