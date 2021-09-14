Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Аспиликуэта заявил, что «Челси» ждет сложный матч против «Зенита» в Лиге чемпионов

08:15
Теги:

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придется сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим, начиная с завтрашнего дня. Это будет сложная встреча.

Знаем, что у нас почти нет права на ошибку, так что нам нужно сконцентрироваться, начиная с завтрашней встречи. Что бы мы ни сделали в прошлом, это не дает нам никаких преимуществ в этом сезоне. У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко, и нам надо показать это завтра", — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/09/13/azpilicueta--there-is-a-new-challenge-ahead-of-us

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Челси» — «Зенит»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
Мавриди задержали после похода в магазин в Москве
Тарасова отреагировала на победу теннисиста Медведева в финале US Open
Почему неприятности преследуют актрису Анастасию Макееву
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры