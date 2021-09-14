Аспиликуэта заявил, что «Челси» ждет сложный матч против «Зенита» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы начинаем с нуля, как любая команда в Европе, так что мы знаем, что придется сражаться, чтобы добиться того, чего мы хотим, начиная с завтрашнего дня. Это будет сложная встреча.

Знаем, что у нас почти нет права на ошибку, так что нам нужно сконцентрироваться, начиная с завтрашней встречи. Что бы мы ни сделали в прошлом, это не дает нам никаких преимуществ в этом сезоне. У нас есть опыт, желание, мы жаждем пройти максимально далеко, и нам надо показать это завтра", — приводит слова Аспиликуэты пресс-служба клуба.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.