Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Команда сыграет в группе F c дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Жеребьевка, считаю, отличная, — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита». Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал — равная. Играть в ней будет очень интересно. Со всеми можно играть. Кстати, почти полностью угадал нашу группу — ошибся только в одной команде.

Мы спорили вчера с друзьями, кто нам попадется. Я назвал «Челси», «Лацио» и «Брюгге». При этом назвал «Лацио», потому что там мой друг играет — Кайседо, с которым мы в свое время вместе играли в «Локо» и с тех пор дружим. Интересно будет встретиться. Как и с «Брюгге», и с «Боруссией» тоже».