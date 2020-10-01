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«Отличная жеребьевка». Оздоев — о соперниках «Зенита» по Лиге чемпионов

20:35
Магомед Оздоев. Фото ФК «Зенит»
Магомед Оздоев. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Команда сыграет в группе F c дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Жеребьевка, считаю, отличная, — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита». Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал — равная. Играть в ней будет очень интересно. Со всеми можно играть. Кстати, почти полностью угадал нашу группу — ошибся только в одной команде.

Мы спорили вчера с друзьями, кто нам попадется. Я назвал «Челси», «Лацио» и «Брюгге». При этом назвал «Лацио», потому что там мой друг играет — Кайседо, с которым мы в свое время вместе играли в «Локо» и с тех пор дружим. Интересно будет встретиться. Как и с «Брюгге», и с «Боруссией» тоже».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-10-01-magomed-ozdoev-ochen-interesnaya-gruppa-ugadal-v-ney-dvukh-sopernikov.htm

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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