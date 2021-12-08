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Рейтинг УЕФА: «Шахтер» сократил отставание Украины от России

01:05
Футболисты «Шахтера». Фото Reuters
Футболисты «Шахтера». Фото Reuters
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После очередных матчей еврокубков Россия сохранила 10-е место в рейтинге УЕФА. Донецкий «Шахтер» не удержал победный счет в игре с «Шерифом» (1:1) и принес Украине только одно зачетное очко и 0,2 балла.

Таким образом, расстояние между нашей лигой и украинской, которые борются за место в первой десятке в таблице коэффициентов УЕФА, сократилось незначительно. У наших клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла. У украинских — 31,6 балла.

Лига чемпионов. Группа D
07 дек, 23:00. ОСК Металлист (Харьков)
Шахтер Д
1:1
Шериф
Голы
Фернанду, 42 (1:0), Николов, 90+3 (1:1)
Шахтер Д
Пятов (Шевченко, 86 ) Додо Кривцов Корниенко (Исмаили, 67 ) Бондарь Маркос Антониу Бондаренко (Майкон, 67 ) Судаков (Тете, 46 ) Марлос Соломон Фернанду (Мудрик, 46 )
Шериф
Атанасиадис Арболеда Костанца Кристиану Дуланто Аддо Коловос (Николов, 46) Тилль Траоре Бруну Янсане
Предупреждения
Фернанду 10, Мудрик 78  -  Аддо 18, Дуланто 83
Судьи
Румшас

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

3

4

7

2. Спартак

ЛЧ/ЛЕ

5

0

5

3. Сочи

ЛК

3

0

3

4. Локомотив

ЛЕ

2

0

2

5. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

Всего: 17,5 очка, 5 команд, коэффициент 3,500 балла, 29-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (полтора очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (одно очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (половину очка — в отборочных раундах).

Важное новшество: с этого сезона начисляются бонусы за места, занятые по итогам группового турнира в Лиге Европы и Лиге конференций. Победитель группы получает в этих еврокубках по четыре и два премиальных очка соответственно, второе место дает по два и одному очку.

Оставшиеся матчи

Россия

8 декабря. «Зенит» — «Челси».

9 декабря. «Легия» — «Спартак».

9 декабря. «Марсель» — «Локомотив».

Украина

8 декабря. «Бенфика» — «Динамо» К.

9 декабря. «Заря» — «Буде/Глимт».

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры