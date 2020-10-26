«Он мне понравился по анализу». Главный тренер «Баварии» Флик оценил игру Смолова

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) похвалил московскую команду и оценил игру форварда Федора Смолова.

— «Локомотив» не так уж плохо сыграл в первом туре Лиги чемпионов. Что скажете о сопернике?

— «Локомотив» в последние годы постоянно наверху в России. Они в этом сезоне меньше всех пропустили. Здорово обороняются, интересно действуют в атаке. Смолов мне понравился по анализу. Это качественный соперник, против которого надо сыграть концентрированно. «Локомотив» действует от обороны, после чего быстро переходит к атаке. В игре есть автоматизм, все хорошо отлажено. Мы в этом убедились по матчу в Зальцбурге. Нельзя допускать легких потерь, чтобы избегать контратак.

В текущем сезоне 30-летний российский футболист провел в чемпионате России 10 матчей и забил 3 гола. (Константин Алексеев)