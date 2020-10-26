Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Он мне понравился по анализу». Главный тренер «Баварии» Флик оценил игру Смолова

14:52
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» (27 октября, Москва) похвалил московскую команду и оценил игру форварда Федора Смолова.

— «Локомотив» не так уж плохо сыграл в первом туре Лиги чемпионов. Что скажете о сопернике?

— «Локомотив» в последние годы постоянно наверху в России. Они в этом сезоне меньше всех пропустили. Здорово обороняются, интересно действуют в атаке. Смолов мне понравился по анализу. Это качественный соперник, против которого надо сыграть концентрированно. «Локомотив» действует от обороны, после чего быстро переходит к атаке. В игре есть автоматизм, все хорошо отлажено. Мы в этом убедились по матчу в Зальцбурге. Нельзя допускать легких потерь, чтобы избегать контратак.

В текущем сезоне 30-летний российский футболист провел в чемпионате России 10 матчей и забил 3 гола. (Константин Алексеев)

Локомотив — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19129
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир